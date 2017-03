De olho em 2018, Lula vai a atos em Brasília, São Paulo e Paraíba

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que ensaia lançar a sua candidatura a um terceiro mandato como presidente da República, volta esta semana a participar de atos públicos, com três eventos previstos em sua agenda, os primeiros desde a morte de sua mulher, a ex-primeira-dama Marisa Letícia, no dia 3 de fevereiro.

Nesta segunda-feira, o petista estará em Brasília no 12º congresso da Contag (Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura), evento que vai até a próxima sexta-feira no Centro de Convenções Ulysses Guimarães e que reúne lideranças de agricultores familiares de todo o país.

Ele participa da reunião um dia antes de prestar depoimento na 10ª Vara da Justiça Federal, também em Brasília, sobre processo em que o ex-senador Delcídio do Amaral o acusa de ter tentado comprar o silêncio de Nestor Cerveró, ex-diretor da Petrobras, por causa dos escândalos na estatal.

Na quarta-feira, segundo a Central Única dos Trabalhadores (CUT), o ex-presidente irá à Avenida Paulista, em São Paulo, participar de protesto nacional contra as reformas trabalhistas e da Previdência propostas pelo presidente Michel Temer.

Já no domingo, 19, o ex-presidente irá à cidade de Monteiro (PB), para participar de evento sobre a transposição do Rio São Francisco, projeto que o PT considera uma iniciativa da gestão de Lula que estaria sendo apropriada por Temer – que esteve lá na semana passada inaugurando uma fase da obra – e até por políticos tucanos, como o governador Geraldo Alckmin e o senador Cássio Cunha Lima, que também foram ao local gravar vídeos sobre o projeto.

Segundo a coluna “Radar”, do site de VEJA, Lula chegou nesta manhã à capital federal e já começou a receber petistas no hotel em que está hospedado. Nesta terça-feira, depois do depoimento – previsto para as 10h -, ele terá novas conversas com parlamentares do partido.

Na segunda-feira, dia 6, Lula já disse aos deputados federais Luciana Santos (PE) e Orlando Silva (SP), líderes do PCdoB, tradicional aliado petista, que será candidato a presidente em 2018. Foi a primeira vez desde que virou réu na Lava Jato que ele começou a chamar aliados para detalhar seus planos e admitir a intenção de tentar o terceiro mandato presidencial.