Condenado pelo STF, deputado Celso Jacob é preso pela PF

O deputado federal Celso Jacob (PMDB-RJ) foi preso nesta terça-feira por agentes da Polícia Federal ao desembarcar em Brasília, semanas após o Supremo Tribunal Federal (STF) confirmar a sua condenação.

De acordo com o gabinete do parlamentar, o deputado foi levado para a Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal. No dia 23 de maio, a primeira turma do Supremo negou a última apelação de Jacob e determinou a expedição de um mandado de prisão contra ele. O parlamentar é considerado culpado pelos crimes de falsificação de documento público e dispensa indevida de licitação para construção de creche quando era prefeito de Três Rios (RJ), em 2002.

O STF fixou pena de sete anos e dois meses de prisão e o pagamento de multa. A primeira condenação dele havia sido imposta pelo Justiça estadual fluminense em 2009. O ministro Edson Fachin, relator do caso, delegou para a Vara de Execuções Penais de Brasília o cumprimento do mandado de prisão.

Fachin também enviou ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Gilmar Mendes, cópia da sua decisão no Supremo. Em razão da condenação, o deputado perderá o mandato e os direitos políticos.

(Com Reuters)