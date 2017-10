Condenada pela Lava Jato, doleira debocha nas redes sociais

Condenada a 14 anos de prisão no âmbito da Lava Jato por lavagem de dinheiro, organização criminosa, evasão de divisas e corrupção ativa, a doleira Nelma Kodama continua causando, mesmo com uma tornozeleira na perna direita. Desde que ganhou as ruas, há seis meses, a “dama do mercado” vem postando nas redes sociais vídeos divertidos. O mais recente foi gravado no dia 13 de setembro, quando saía da 12ª Vara Federal, em Curitiba, onde cruzou com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que dava depoimento ao juiz Sergio Moro. Ao chamar um Uber para seguir do fórum para o aeroporto, a doleira se deparou com um velho amigo dirigindo o carro, José Luiz Boldrini, que atuou com o doleiro Alberto Youssef, ex-namorado de Nelma. Boldrini era amicíssimo de Youssef e chegou a ser condenado junto com ele por Moro por envolvimento em uma organização criminosa que causou um rombo de 2,5 bilhões de reais no Banestado, no final da década de 2000. “Que mundo pequeno esse, né? De onde você conhece o Youssef?”, questiona ela no vídeo. “Trabalhei com ele no Banestado e em sua empresa, a Vox Telecom”, responde Boldrini. No vídeo, Nelma se diverte ao entrevistá-lo. No final, ele ainda manda um recado para Youssef: “Betão, me procura, cara. Não sei se você já pode sair. Quando vier a Curitiba, me dá uma ligada”.

Nelma teve um relacionamento com Youssef por nove anos e diz que em boa parte desse tempo alternava o status entre amante e namorada do doleiro. “Ele foi o amor da minha vida. Não posso ser só amante porque a mulher dele sabia de nós dois”, defende-se. No entanto, em maio de 2015, quando foi depor na CPI da Petrobras, no Congresso, um parlamentar quis saber o que ela era de Youssef. Respondeu cantando trechos da canção Amada Amante, de Roberto Carlos. O vídeo bomba até hoje nas redes sociais. Em entrevista a VEJA, Nelma assume que tem uma história “mal resolvida” com Youssef.

Em agosto, Nelma o encontrou casualmente dentro de um restaurante de comida por quilo, no bairro nobre Vila-Nova Conceição, em São Paulo. “Eu estava sentada à mesa almoçando, quando ele passou na calçada e me viu pela janela. Entrou, mas eu gritei: ‘Não se aproxime!’. Ele recuou, deu uma risada e saiu. Imagina se o pessoal lá de Curitiba nos visse pelo sistema de tornozeleira que estávamos perto um do outro”, relatou. No vídeo em que conversa com Boldrini, Nelma ainda pergunta a ele se Youssef deveria voltar para a ex-mulher, Joana D’Arc da Silva; para a modelo Taiana Camargo, que fez um ensaio nu com dólares na calcinha; ou com a própria Nelma. Ele não responde, mas deixa claro que Nelma é a mais bonita das três. Na versão que postou no Facebook, a doleira solta aquele piiii para ocultar o nome do seu “amado amante”.

Foi em 2000 que Nelma conheceu Youssef. Ao seu lado, a doleira fez tantos negócios ilícitos e dividiu tantos segredos, que acabou virando sua amante, companheira, parceira e cúmplice em uma série de crimes. Quando ele quis colocar um ponto final na relação, Nelma não aceitou e contratou um advogado com o intuito de convencer a Justiça a transformar a relação extraconjugal que eles mantinham em união estável. A ideia, imagine, era ficar com metade dos bens do doleiro e ainda conseguir uma pensão alimentícia milionária. Óbvio que os advogados de Nelma não levaram a ação adiante por se tratar de uma história de amor envolvendo dois bandidos. Desde então, ela passou a cobrar no pantanoso mundo do câmbio negro uma dívida de 20 milhões de dólares que Youssef tem com ela. “Ele foi o que aconteceu de melhor e pior em minha vida”, define. No auge do romance, relata ela, Youssef, que morava em Londrina, ligava cerca de 30 vezes durante o expediente dizendo que a amava. “Mas achava ele um homem feio, malvestido e cafona, porque carregava uma pasta tipo 007. Mas enxerguei nele o amor da minha vida”, recorda-se.

Ainda no vídeo, Nelma pergunta a Boldrini qual a opinião dele sobre essa “tal de Lava Jato”. “Doleiro não tem culpa de nada. Só fez o transporte do negócio. Quem roubou, quem fez a malandragem foram os políticos. Esses têm mais é que se ferrar”, opina ele. Em outros vídeos postados em suas redes sociais, Nelma chega a tirar sarro de si. Ao entrar em uma farmácia à noite com o seu cachorro, diz que foi vigiada de perto pelo segurança. “Daqui a pouco, o gerente vai perguntar se eu sou assaltante. Gente, eu tenho cara de criminosa? É claro que não!”, responde. Em seguida, diz que vai virar abóbora às dez da noite, ou seja, tem que ir para casa, pois pelas regras do regime aberto que cumpre, só pode ficar na rua das 6h às 22h. Em um outro vídeo que ela postou e apagou por achar que passou dos limites, a doleira caminha na rua quando vê um carro da polícia passando com a sirene aos berros. “Gente, já me descobriram aqui?”, brinca. A doleira promete gravar um vídeo só para explicar como conseguiu esconder na calcinha 200 mil euros. Nelma segue a máxima que diz: quem tem humor, tem tudo.

Veja um vídeo inédito da doleira: