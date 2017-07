Coletiva do ex-presidente Lula em São Paulo; acompanhe ao vivo

Um dia depois de ser condenado a nove anos e seis meses de prisão, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) faz um pronunciamento na sede nacional do PT, em São Paulo. Ele foi considerado culpado pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Estão presentes representantes de partidos aliados, PCdoB e PDT, além dos advogados de Lula.

Transmitido ao vivo pela página do partido na internet, o evento foi aberto por falas do ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad e do ex-ministro da Saúde Alexandre Padilha. Ambos criticaram a decisão de Moro de condenar Lula, alegando que não foram encontradas provas suficientes para a sentença. Haddad ainda relacionou a situação de Lula com as eleições de 2018. “A arena para a disputa tem que ser a dos partidos, não a do poder judiciário”, criticou o ex-prefeito.

Acompanhe o pronunciamento do ex-presidente Lula ao vivo: