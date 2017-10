Câmara divulga número do celular particular de Temer na internet

A Câmara dos Deputados divulgou nesta segunda-feira, 16, o número do telefone celular particular do presidente da República, Michel Temer (PMDB). Essa informação estava registrada no aparelho Iphone do ex-ministro da Secretaria de Governo da Presidência Geddel Vieira Lima, apreendido pela Polícia Federal durante a Operação Lava Jato. O ex-ministro está preso preventivamente no Presídio da Papuda, em Brasília, em razão das suspeitas de que manteve R$ 51 milhões num “bunker” em Salvador, também apreendidos pela PF.

O conteúdo faz parte do material com centenas de documentos e vídeos de delatores da Lava Jato e foi enviado à Câmara, que vai analisar a segunda denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra Temer. Ele é acusado por organização criminosa e obstrução da Justiça. Todo o material está disponível no site da Casa.

A reportagem do jornal O Globo foi a primeira a ligar para esse número e confirmou ser mesmo do próprio presidente. “Estou falando com presidente, não estou?”, perguntou o repórter. “Está, perfeitamente”, disse Temer.

Ainda ao repórter, o presidente minimizou a publicação de seu número pessoal no site da Câmara. “Se você ligar para qualquer ex-ministro, ou qualquer deputado, vai encontrar esse número”, afirmou. “Aliás, umas das críticas que recebo é que eu atendo o meu celular.”

A conversa entre os dois não parou por aí. Temer ainda respondeu perguntas sobre os registros de e-mails enviados por Geddel ao presidente por meio do Iphone apreendido pela PF. O bate-papo só acabou depois que o repórter questionou Temer a respeito da carta que ele enviou aos deputados federais na qual criticava a segunda denúncia da PGR contra ele.

VEJA ligou duas vezes para o número de Temer, mas o telefone estava desligado.