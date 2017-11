Bolsonaro anuncia Paulo Guedes como ministro da fazenda

O deputado federal Jair Bolsonaro (PSC-RJ) revelou nesta segunda-feira, em evento Amarelas ao Vivo, que, se for eleito no ano que vem, seu provável ministro da Fazenda será o economista Paulo Guedes.

Guedes é professor de macroeconomia na Pontifícia Universidade Católica (PUC), na Fundação Getúlio Vargas (FGV) e no Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), todos no no Rio de Janeiro, e tem PHD pela Universidade de Chicago. Ele é conhecido por ser um crítico ferrenho à ideia de social-democracia e por ser defensor do liberalismo puro.

O anúncio de Bolsonaro representa um aceno ao mercado financeiro e uma tentativa de se distanciar da imagem de militar defensor da estatização. Em seus sete mandatos na Câmara Federal, o deputado propôs apenas três projetos ligados a economia e já admitiu ser um ignorante no assunto. Por isso, passou a divulgar o nome de seus conselheiros da área econômica, como o pesquisador do IPEA Adolfo Sachsida.