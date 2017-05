Base se cala e oposição pede renúncia de Temer nas redes sociais

Após a notícia de que o dono da JBS Joesley Batista havia gravado um áudio em que o presidente Michel Temer aparece dando aval para o pagamento de uma mesada ao ex-deputado Eduardo Cunha e ao operador Lúcio Funaro, a base governista optou pelo silêncio nas redes sociais, enquanto a oposição pedia a renúncia de Temer e eleições diretas.

Um dos únicos parlamentares de peso da base governista a se pronunciar no Twitter foi o senador Ronaldo Caiado, do DEM. Líder do governo no Senado, Caiado afirmou que espera a renúncia do presidente Michel Temer. Já o senador Roberto Requião, do PMDB -mas que não se alinha a Temer, afirmou que só eleições diretas podem resolver o impasse.

Do outro lado, deputados e senadores da oposição aproveitaram o mau momento do governo para pedir a renúncia do presidente, exaltar o processo de impeachment, protocolado já nesta quarta-feira, e exigir a realização de eleições diretas.

O senador Paulo Paim, do PT, pediu eleições gerais diretas e também o arquivamento das reformas trabalhistas e da Previdência. Já a deputada Jandira Feghali, do PCdoB, postou uma nota assinada por partidos da oposição.

Não podemos deixar o Brasil mergulhar no imponderável. — Ronaldo Caiado (@ronaldocaiado) May 18, 2017

https://t.co/T0cLnedpUP

Canalhas agora só eleições diretas resolvem. — Roberto Requião (@requiaopmdb) May 17, 2017

Nota da Oposição no Parlamento pede saída imediata de Temer e eleições DIRETAS. pic.twitter.com/w2AGlnkufz — Jandira Feghali (@jandira_feghali) May 18, 2017

Pessoal, vamos cobrar que o presidente da Câmara instale a comissão de impeachment de Temer o quanto antes. #DiretasJá #ChameMolon — Alessandro Molon (@alessandromolon) May 18, 2017