Autor de ação no Conselho de Ética quer cassação de senadoras

O senador José Medeiros (PSD-MT), autor de uma representação no Conselho de Ética contra as senadoras de oposição que ocuparam nesta terça-feira a Mesa Diretora, espera que a ação resulte na cassação das envolvidas para evitar protestos similares no futuro. A manifestação durou mais de seis horas e retardou a votação da reforma trabalhista no plenário do Senado.

“Isso foi um dos maiores crimes cometidos contra a democracia. Em qualquer lugar do mundo é passível de cassação. Eu espero que o Conselho de Ética se pronuncie dessa forma. Não dá para viver com pessoas que usam a força como argumento”, disse Medeiros a VEJA.

A representação do senador conta com a assinatura de 14 senadores, além de sua própria. Ele pede a instauração de processo “para verificação de prática de ato incompatível com a ética e o decoro parlamentar”. Segundo Medeiros, punir as senadoras seria uma “lição de democracia” aos políticos da oposição.

“Se cada deputado ou senador for tomar como base o que aconteceu aqui, todos que perderem sentirão que estão no direito de invadir a Mesa e tomar o lugar da presidência do jeito que bem entenderem. Isso tem que ser punido de forma pedagógica, algo assim não pode ser tolerável na democracia. O único pilar que sustenta a democracia é o respeito às leis e ao contraditório”, afirmou.