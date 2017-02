Aprovação ao governo Temer cai para 10,3%, mostra pesquisa CNT

A avaliação positiva da gestão do presidente Michel Temer (PMDB) apresentou queda nos últimos quatro meses e foi para 10,3%, de acordo com pesquisa CNT/MDA divulgada nesta quarta-feira pela Confederação Nacional do Transporte (CNT) – destes, 9,1% consideram o governo como “bom” e apenas 1,2% o avaliam como “ótimo”. O levantamento anterior, divulgado em outubro do ano passado, apontava uma avaliação positiva por parte 14,6% dos entrevistados.

Já o índice de rejeição ao governo subiu, passando de 36,7% na pesquisa passada para 44,1% – deste total, 17,6% avalia a administração como “ruim”, enquanto 26,5% classificam o desempenho como “péssimo”. Já para 38,9% dos entrevistados, o governo Temer tem tido uma atuação “regular”.

Em relação à aprovação do desempenho pessoal do presidente, também foi registrada uma queda – de 31,7% para 24,4%. Já o número de pessoas que desaprovam subiu de 51,4% para 62,4%.

A pesquisa foi realizada entre os dias 8 e 11 de fevereiro. Foram ouvidas 2002 pessoas em 138 municípios de 25 unidades federativas, nas cinco regiões do país. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos, com 95% de nível de confiança.

Corrupção não mudou

Para quase 49% dos entrevistados, a corrupção no governo Temer é igual à da gestão de Dilma Rousseff (PT). Já para 31,5%, o problema era maior com a petista, enquanto 16,1% avaliam que ele aumentou com Temer. Na visão de 71,8% dos que responderam a pesquisa, o combate à corrupção no país, em aspectos gerais, cresceu nos últimos anos, enquanto 22,4% consideram que os desvios não passaram a ser mais coibidos no Brasil.

Um terço dos brasileiros, segundo a pesquisa da CNT, julga que a corrupção ocorre na mesma medida nos Três Poderes. Já para 23,7%, ela é maior no Legislativo, enquanto 19,4% avaliam que ela é superior no Executivo e 10,2% acham que o problema afeta mais o Judiciário. Na visão de nove em cada dez entrevistados, não existe partido político sem corrupção no país. Para 54,7%, a maior parte dos brasileiros também pratica esse tipo de delito.

(Com Estadão Conteúdo)