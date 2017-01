Após críticas, PT decide apoiar André Figueiredo (PDT)

Após receber fortes críticas de sua militância por aventar a possibilidade de apoiar um integrante da base do presidente Michel Temer (PMDB), a bancada do PT na Câmara decidiu por unanimidade apoiar a candidatura do deputado André Figueiredo (PDT-CE) para a eleição à Presidência da Casa, que acontecerá nesta quinta-feira. O anúncio foi feito na tarde desta terça-feira após uma reunião feita a portas fechadas.

Nas últimas semanas, a ala mais pragmática do PT considerou endossar a reeleição de Rodrigo Maia (DEM-RJ) para garantir cargos na Mesa Diretora. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou a defender essa ideia para evitar ficar sem nenhum posto de comando, como aconteceu na eleição do deputado cassado Eduardo Cunha (PMDB-RJ) em 2015, quando a sigla lançou o derrotado Arlindo Chinaglia (PT-SP).

A base petista, no entanto, reagiu à possibilidade de dar aval a nomes que apoiaram abertamente o impeachment da então presidente Dilma Rousseff. Nas redes sociais, o grupo Muda PT, que abriga correntes de esquerda, disse não ser possível aceitar o voto em “golpistas”.

Em artigo publicado no domingo, o presidente nacional do PT, Rui Falcão, admitiu “divergências” a respeito da decisão do Diretório Nacional, que no dia 20 autorizou negociação com candidatos da base do governo Temer. Falcão escreveu, no entanto, que defendia formar um bloco de oposição com PDT, PC do B, Rede e PSOL.

Alguns parlamentares do PT também pregavam o lançamento de candidatura própria, com Paulo Teixeira (SP), mas acabaram desistindo da ideia na reunião desta terça-feira.