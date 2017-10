Após choque de versões, Doria distribuirá composto em creches

Em entrevista coletiva nesta quarta-feira, o prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), diz, agora, que vai distribuir composto reprocessado a partir de alimentos próximos ao vencimento em equipamentos públicos da cidade ainda neste mês. Segundo ele, a entrega da chamada farinata será feita inicialmente em creches municipais “para complementar a merenda”.

O discurso de Doria retoma um vídeo do último dia 8, quando o prefeito afirmou que a farinata, “um produto abençoado”, seria entregue às famílias carentes na cidade de São Paulo em outubro, como parte do programa Alimento para Todos. O tucano contradiz o que foi divulgado pela Prefeitura nos últimos dias.

Em entrevista a VEJA, a secretária municipal de Direitos Humanos, Eloísa Arruda, afirmou que o prefeito havia se limitado a “apresentar uma boa prática” na gravação, mas que não havia qualquer perspectiva de adoção do composto no curto prazo. “Foi um alimento apresentado como uma boa prática, o que não significa que nós vamos fazer uma distribuição indiscriminada nos nossos equipamentos públicos nem para a população de um modo geral”, argumentou.

A secretária também citou o projeto de lei sancionado por Doria ao criar o Alimento para Todos, para indicar que a Prefeitura ainda estava no estágio mais inicial da sua execução, o de estruturá-lo e pensar como vai ser executado. Ela ressaltou que ainda não havia nenhum acerto do executivo municipal com a Plataforma Sinergia, desenvolvedora da farinata. Eloísa Arruda ponderou ainda que, antes de um “cadastro de boas práticas”, ainda seria necessário concluir esta etapa e buscar seus incentivos econômicos, explicando que teria havido “um descompasso na comunicação de 100%” entre o que foi discutido a partir da fala de Doria e o que existia na prática.

Questionado por VEJA, o prefeito rejeitou a hipótese de ter sido precipitado na divulgação e reafirmou que vai sim distribuir o complemento ainda em outubro. “Eu disse naquele dia e reafirmo que é o começo de um processo que vai evoluindo, engrandecendo e ampliando sua distribuição”, argumentou. Na sequência, a própria secretária de Direitos Humanos corroborou o prefeito, observando que se trataria da farinata já disponível em estoque pela Plataforma Sinergia que, doada para o Executivo, pode ser utilizada para a confecção de produtos como macarrão e bolacha nas creches.

No entanto, de forma diferente da exposta por Doria, Eloísa observou que o envio ainda depende da Secretaria de Educação compartilhar o cardápio das creches e que seja pensado como os produtos originados de compostos processados podem ser incluídos, para só, assim, estes serem encaminhados nos 12 dias que restam até o final do mês. A secretária ainda concluiu reforçando a necessidade de estudos que digam quais carências nutricionais precisam ser sanadas na cidade.

Igreja

A fala do prefeito aos jornalistas foi feita ao lado do cardeal arcebispo de São Paulo, dom Odilo Scherer. Apoiador da adoção da farinata há alguns anos, o religioso defendeu a sua distribuição em São Paulo. Ele rejeita que entrega deste produto em detrimento do alimento em sua forma natural seja algum tipo de descaso com os mais pobres.

“Desprezo pelo pobre é ele continuar com fome”, afirmou o cardeal, que participou de uma divisão de um pão feito a partir de farinata, realizada por Doria durante o encontro. Tanto a Plataforma Sinergia quanto a Prefeitura também ressaltaram que o composto tem “a bênção” do papa Francisco. O projeto de lei aprovado pela Câmara Municipal, semelhante a outro que tramita atualmente no Senado, foi feito com a assessoria de nomes do curso de Direito da PUC-SP, universidade administrada pela Arquidiocese de São Paulo.

Dom Odilo Scherer ainda defendeu o prefeito em uma polêmica envolvendo um vídeo da época em que ele apresentava o reality show O Aprendiz, da Record TV. Nas imagens, Doria diz a um candidato que “pobre não tem hábito alimentar”. Questionado se isso o constrangia, dom Odilo disse que, de fato, o prefeito estava certo: “Seria muito bom que o pobre tivesse uma mesa com toalha bonita e talheres, mas ele não tem nada. O que ele tem é só fome”.

CPI

João Doria foi questionado sobre a afirmação da vereadora Sâmia Bonfim (PSOL), que pretende instalar uma CPI no legislativo paulistano para investigar a Plataforma e reagiu com desprezo ao nome da parlamentar. “Sobre a vereadora Sâmia, do PSOL, eu não faço nenhum comentário. Eu dispenso comentários. Ela se autodispensa”.

O prefeito entrou em conflito com a nutricionista Joyce Martins que, de posse do microfone, o questionou sobre a possível concessão de redução de impostos ou isenções para as indústrias que colaborarem com o projeto. Ao perceber que não se tratava de uma jornalista, João Doria a questionou insistentemente sobre em qual veículo trabalhava. Ao ouvir que era na Câmara Municipal, passou a perguntar: ” que vereador você está ligada?”.

Ao final, a pergunta foi reiterada por uma profissional da imprensa e Doria repassou a resposta para a secretária Eloísa Arruda, que disse não haver uma definição clara a esse respeito, com a lei apenas abrindo essa possibilidade. A VEJA, a vereadora Sâmia Bonfim confirmou que Joyce é sua assessora no legislativo e que “as perguntas que fez eram semelhantes às dos jornalistas, às quais ele [Doria] se recusou a responder”.

A parlamentar do PSOL disse estar “indignada com a atitude desrespeitosa e machista do prefeito com nosso mandato”. “Seu destempero evidencia o quanto o processo não está sendo transparente e que a prefeitura teme falar disso publicamente”, concluiu.