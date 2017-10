Após bate-boca no STF, Barroso diz que ‘quase passou da linha’

Um dia depois de protagonizar um acalorado bate-boca com o ministro Gilmar Mendes durante sessão no plenário, o também ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luis Roberto Barroso, disse nesta sexta-feira, 27, que se exaltou e que ‘quase passou da linha’. A declaração foi reproduzida e publicada na coluna do jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo.

Barroso acusou o colega de ser leniente com o crime de colarinho branco, disse que ele “não trabalha com a verdade”, afirmou que Gilmar vive “destilando ódio”.

“Vocês ainda vão ter filhos. Eles nunca nos escutam. Então, sigam meus bons exemplos, mas não os maus. A exaltação não é a melhor forma de se expressar”, disse o ministro em meio aos risos dos alunos da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UERJ), onde dá aulas. “Às vezes a gente levanta o tom da voz, mas essa não é a melhor forma de viver a vida. Mesmo que às vezes seja necessário, às vezes podemos passar da linha. Não que eu tenha passado. Mas quase”.

Gilmar Mendes não voltou a tocar nesse assunto até o momento.