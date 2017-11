Alexandre Baldy é nomeado ministro das Cidades

O Palácio do Planalto formalizou no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira, 22, a nomeação do deputado Alexandre Baldy de Sant’Anna Braga (sem partido-GO) para o comando do Ministério das Cidades.

Baldy assume o posto em substituição ao deputado Bruno Araújo (PSDB-PE), que pediu demissão do cargo na semana passada, antecipando a reforma ministerial que deve ser feita até o final do ano pelo presidente Michel Temer.

A posse do novo ministro ocorre nesta quarta-feira, às 15h30, em cerimônia no Planalto.

Cenário

A escolha de Baldy no lugar do tucano Bruno Araújo, que pediu demissão na semana passada, tem sido destacada por interlocutores do presidente como uma escolha que ajuda a organizar parte da base.

A articulação, que foi feita diretamente com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), segundo uma fonte, pode ajudar numa eventual manutenção de Antonio Imbassahy na Secretaria de Governo.

O cargo do tucano da Bahia está sendo pleiteado pelo PMDB e outras siglas do Centrão, mas Temer tem dito que não fará “nada com pressa”. A avaliação é que a escolha de Baldy mostra uma costura eficiente do governo e ajuda a retomar a pauta da previdência. Após a escolha de seu aliado, Maia já anunciou que pretende colocar a reforma em votação na primeira semana de dezembro.