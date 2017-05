Aécio deixa comando do PSDB e indica Tasso Jereissati

O senador Aécio Neves (PSDB-MG) acaba de anunciar que vai se licenciar da presidência nacional do PSDB após as divulgações de trechos das delações premiadas do empresário Joesley Batista, com gravações em que pede dois milhões de reais ao sócio do grupo JBS. Para o lugar, Aécio indicou o senador Tasso Jereissati, do Ceará.

Ele alegou que deixa o comando da legenda, segundo nota oficial, para se dedicar à sua defesa judicial. “Em razão das ações promovidas no dia de hoje contra mim e minha família, quero afirmar que, a partir de agora, minha única prioridade será preparar minha defesa e provar o absurdo dessas acusações e o equívoco dessas medidas”, escreveu Aécio.

O senador alegou, no seu texto de esclarecimento, que o Brasil “precisa que o PSDB continue a ser o fiador das importantes reformas que vêm mudando o país”. Aécio Neves defendeu que, ao lado de governadores, senadores e deputados, Tasso Jereissati “fará o partido seguir de forma firme e corajosa sua vitoriosa trajetória”.

Afastado das funções de senador por decisão do ministro Edson Fachin, o tucano afirmou que aguardará “com firmeza e serenidade que as investigações ocorram e estou certo de que, ao final, como deve ocorrer num país onde vigora o Estado de Direito, a verdade prevalecerá e a correção de todos os meus atos e de meus familiares será reconhecida.”

Leia na íntegra a nota do senador Aécio Neves:

Comunicado do senador Aécio Neves, presidente nacional do PSDB

Em razão das ações promovidas no dia de hoje contra mim e minha família, quero afirmar que, a partir de agora, minha única prioridade será preparar minha defesa e provar o absurdo dessas acusações e o equívoco dessas medidas.

Me dedicarei diuturnamente a provar a minha inocência e de meus familiares para resgatar a honra e a dignidade que construí ao longo de meus mais de trinta anos de vida dedicada à política e aos mineiros em especial.

O tempo permitirá aos brasileiros conhecer a verdade dos fatos e fazer ao final um julgamento justo.

Para isso, decidi licenciar-me hoje da Presidência do PSDB que ocupo há mais quatro anos com extrema honra e dedicação. O Brasil precisa que o PSDB continue a ser o fiador das importantes reformas que vêm mudando o país.

Depois de ouvir inúmeros companheiros e seguindo o que determina o nosso Estatuto, estou apresentando à Executiva o nome do senador Tasso Jereissati, do PSDB do Ceará, para assumir nessa interinidade a presidência do partido.

Estou seguro de que, sob seu comando, com o apoio de nossos governadores e prefeitos, de nossas bancadas no Senado e na Câmara, dos nossos diretórios estaduais, de nossos líderes municipais e de todos nós, ele fará o partido seguir de forma firme e corajosa sua vitoriosa trajetória.

Aguardarei com firmeza e serenidade que as investigações ocorram e estou certo de que, ao final, como deve ocorrer num país onde vigora o Estado de Direito, a verdade prevalecerá e a correção de todos os meus atos e de meus familiares será reconhecida.

Senador Aécio Neves

Presidente Nacional do PSDB