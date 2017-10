Aécio decidirá sobre presidência do PSDB nesta semana, diz Tasso

O presidente nacional interino do PSDB, senador Tasso Jereissati (CE), contrariou o líder tucano no Senado, Paulo Bauer (SC), sobre a situação do senador Aécio Neves (MG) na presidência do partido. Segundo Tasso, ainda não há definição sobre o comando da sigla e o assunto nem sequer foi tratado na reunião da bancada, na tarde desta terça-feira. Alguns minutos antes, Bauer afirmou à imprensa que Aécio permaneceria afastado da presidência do PSDB até a Convenção Nacional da legenda, em dezembro, com apoio das bancadas da Câmara e do Senado.

“Alguma coisa tem que ser definida. Têm várias opções, mas alguma coisa tem que ser definida”, defendeu Tasso Jereissati. Aécio se afastou do comando do partido em maio, depois de ser atingido pelas delações premiadas de executivos do Grupo J&F. Desde então, o partido ficou dividido a respeito da permanência no governo do presidente Michel Temer (PMDB).

Caso Aécio realmente se mantenha licenciado, como afirmou Paulo Bauer, Tasso continuaria na interinidade. “Isso é uma posição dele (Bauer), eu preciso avaliar, ouvir meus pares, não sou eu que tomo a decisão sozinho, preciso ouvir meus pares também”, rebateu o senador cearense. Tasso Jereissati informou que Aécio Neves deve procurá-lo até amanhã para conversar.

“Dentro do seu livre arbítrio, o senador Aécio Neves está fazendo uma avaliação e devo ter uma conversa com ele essa semana. Depende dele”, afirmou. O tucano negou que tenha dado um prazo para Aécio se posicionar sobre o assunto. “Ele ficou de tomar uma decisão nesta semana, e essa semana ainda não terminou”, reforçou.