Aécio anexa ‘comprovante de faltas’ e diz que não desobedeceu STF

A defesa do senador afastado Aécio Neves (PSDB-MG) apresentou nesta terça-feira ao Supremo Tribunal Federal (STF) uma espécie de comprovante de faltas na tentativa de alegar que não descumpriu ordens do ministro Edson Fachin, que determinara que ele fosse afastado do exercício da função parlamentar. Aécio enviou ao Supremo uma certidão da Secretaria-geral da Mesa do Senado com registros de sua presença na Casa desde janeiro.

No documento, não consta a presença dele no Senado após o dia 18 de maio, data em que o senador foi notificado de seu afastamento. Embora esteja oficialmente suspenso de suas funções parlamentares, Aécio mantém salário, assessores e o gabinete parlamentar funcionando.

Aécio está recorrendo no Supremo com pedido de reconsideração para que seja revista a decisão que o suspendeu temporariamente do mandato parlamentar. Aécio alega que seu caso não se assemelha em nada à situação do deputado cassado Eduardo Cunha (PMDB-RJ), que foi apeado da presidência da Câmara dos Deputados em maio de 2016 por ordem do STF após a Corte entender que o político estava usando o cargo para obstruir a justiça e coagir testemunhas. O caso, assim como o pedido de prisão do senador, feito pela procuradoria-geral da República, está pautado para apreciação da 1ª Turma do STF na próxima terça-feira. A defesa do político, porém, pede que o caso seja decidido pelo plenário do Supremo.

Ao rechaçar ser comparado com Eduardo Cunha, os advogados do tucano alegam que “o senador Aécio Neves jamais foi denunciado e o colegiado desse egrégio STF nunca teve a oportunidade de analisar os fatos que lhe são atribuídos e nem mesmo as graves medidas que lhe são impostas”. No dia 18 de maio, o ministro Edson Fachin, antigo relator do processo envolvendo o senador, determinou, em decisão individual, que ele fosse afastado do mandato.