2018: Lula lidera e Bolsonaro supera Aécio, aponta pesquisa CNT

Pesquisa CNT/MDA, encomendada pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), mostra que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), réu em cinco ações na Justiça Federal – três delas na Operação Lava Jato – , lidera todos os cenários para a sucessão presidencial. Outro destaque do levantamento são os números do deputado federal Jair Bolsonaro (PSC-RJ), que aparece à frente do senador Aécio Neves (PSDB-MG), segundo colocado nas eleições de 2014, na maioria das simulações.

Na pesquisa espontânea, em que não é apresentada uma relação de candidatos ao eleitor, o petista tem 16,6% das intenções de voto, seguido por Bolsonaro, com 6,5%, e Aécio, com 2,2%. A ex-ministra Marina Silva (Rede) teria 1,8%, e o presidente Michel Temer (PMDB) seria o quinto, com 1,1%. Os eleitores também citaram a ex-presidente Dilma Rousseff (PT), 0,9%, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), 0,7%, e o ex-governador do Ceará Ciro Gomes (PDT), 0,4%.

Na avaliação da CNT, chama a atenção o alto número de indecisos, brancos e nulos, que somam quase 70% dos eleitores que responderam à pesquisa espontânea. Para o instituto, isso “favorece o surgimento de novas lideranças políticas e de propostas” e torna a eleição indefinida.

Na pesquisa estimulada, foram apresentados três cenários aos eleitores e, em todos, Lula e Marina Silva avançariam para o segundo turno, com Bolsonaro, Aécio e Alckmin também podendo avançar, já que ficam dentro da margem de erro.

Veja os cenários pesquisados:

Cenário 1

Lula (PT): 30,5%

Marina Silva (Rede): 11,8%

Jair Bolsonaro (PSC): 11,3%

Aécio Neves (PSDB): 10,1%

Ciro Gomes (PDT): 5%

Michel Temer (PMDB): 3,7%

Brancos e nulos: 16,3%

Indecisos: 11,3%

Cenário 2

Lula (PT): 31,8%

Marina Silva (Rede): 12,1%

Jair Bolsonaro (PSC): 11,7%

Geraldo Alckmin (PSDB): 9,1%

Ciro Gomes (PDT): 5,3%

Josué Alencar (PMDB), 1%

Brancos e nulos: 17,1%

Indecisos: 11,9%

Cenário 3

Lula (PT): 32,8%

Marina Silva (Rede): 13,9%

Aécio Neves (PSDB): 12,1%

Jair Bolsonaro (PSC): 12%

Brancos e nulos: 18,6%

Indecisos: 10,6%

Segundo turno

Nas simulações para um segundo turno, Lula venceria em todos os cenários pesquisados: 39,5% a 27,5% contra Aécio; 42,9% a 19% contra Temer; e 38,9% a 27,4% contra Marina.

Aécio empataria, dentro da margem de erro, com Marina, por 28,6% a 28,3%, mas venceria Temer, por 34,1% a 13,1%. Marina teria vitória também apenas contra Temer, por 34,4% a 16,8%.

Também no segundo turno verifica-se um alto índice de eleitores sem candidato, que variam, em média, de 32% a 51% dos entrevistados, somando brancos, nulos e os que não quiseram ou não souberam responder.