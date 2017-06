Zizao é convocado pela seleção chinesa

O atacante Chen Zizao, conhecido no Brasil por sua passagem pelo Corinthians, foi convocado pela seleção chinesa nesta sexta-feira, para amistoso contra Filipinas e jogo das Eliminatórias para a Copa do Mundo contra a Síria. Aos 29 anos, Zizao, do Guangzhou R&F, vive bom momento no Campeonato Chinês e chamou a atenção do treinador italiano Marcelo Lippi.

Zizao foi titular em nove dos 11 jogos realizados pelo Guangzhou R&F, quinto colocado do Campeonato Chinês. Zizao não marcou gols, mas deu uma assistência no torneio. Em quinto lugar de seu grupo nas Eliminatórias, com apenas cinco pontos em sete jogos, a China terá de fazer uma campanha quase perfeita para conseguir uma das vagas de seu grupo para a Copa da Rússia.

Zizao atuou pelo Corinthians entre 2012 e 2013, numa tentativa frustrada da diretoria de expandir a marca do clube no mercado asiático. O atacante conquistou os títulos da Libertadores e do Mundial de Clubes, mas nem sequer era relacionado para as partidas principais. Deixou o Corinthians com apenas cinco jogos disputados, nenhum gol marcado e muitos memes nas redes sociais.