Zidane enfrentará filho pela 1ª vez: ‘Agora somos concorrentes’

O jogo entre Alavés e Real Madrid deste sábado, pelo Campeonato Espanhol, será especial para a família Zidane. Pela primeira vez, o astro Zinedine Zidane, treinador do maior campeão europeu, enfrentará o filho Enzo , meio-campista de 22 anos, que pertence ao Real mas está emprestado ao Alavés nesta temporada.

Os dois falaram sobre o encontro nesta sexta-feira e, enquanto Enzo admitiu sentir uma emoção diferente, o pai tratou o fato com naturalidade. “Não penso muito nisso. Pode haver um sentimento maior, mas não será um Zidane x Zidane e sim Alavés x Real Madrid, e isso é mais importante. Espero que ele não marque gol. Hoje somos concorrentes”, afirmou o treinador, que trabalhou com Enzo tanto nas categorias de base como no elenco profissional do Real Madrid.

Zidane se disse atento ao desempenho do filho e do Alavés, penúltimo colocado do campeonato. “O time não está muito bem, mas está em um bom grupo e está feliz. Falo sempre com ele, mas não mais como treinador, apenas como pai.”

Enzo, por sua vez, admitiu estar sensibilizado com a partida, em entrevista ao site do clube. “É muito especial para jogar contra a equipe da minha vida, será um pouco estranho, mas é ótimo e eu realmente quero jogar essa partida.” Zinedine Zidane tem outros três filhos que sonham em ser craques de futebol: Luca (goleiro), Theo (meia) e Élyaz (meia) ainda estão nas categorias de base do Real Madrid.

“Desde que podemos andar, jogamos futebol em casa. Somos muito unidos, nós quatro amamos o futebol e estávamos sempre juntos. Foram momentos bonitos e é que mais sinto falta, de estar perto deles”, disse. “Joguei no Real Madrid desde os oito anos, joguei em todas as categorias, mas decidi sair da zona de conforto”, completou Enzo, que jogou duas das cinco partidas do time como titular e ainda não marcou gols.