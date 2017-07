Zico revela erro tático 35 anos após derrota na Copa da Espanha

Zico foi o personagem do programa PLACAR AO VIVO nesta quarta-feira, 35 anos após a derrota do Brasil para a Itália no Sarriá, na Copa do Mundo da Espanha. O ex-jogador fez uma crítica à escolha de Telê Santana, que colocou Falcão no time titular. “Aquele time ficou torto pelo lado direito. A gente jogou três anos de uma forma, com Paulo Isidoro ou Tita pela direita, e Zé Sérgio ou Éder pela esquerda, comigo, Sócrates e Cerezo no meio de campo. O Falcão não jogou uma partida nestes três anos (antes da Copa do Mundo), com um 4-3-3″ – (veja a explicação de Zico no vídeo, após o minuto 41).

O ex-jogador, no entanto, defendeu a forma ofensiva de jogar da seleção brasileira. “Se jogássemos atrás e perdêssemos, seríamos criticados. Com aquela equipe e como a visão do Telê sobre futebol, essa era nossa forma de jogar, perdendo ou ganhando.”