Zé Roberto faz 43 anos; em imagens, a carreira do craque-vovô

Neste dia 6 de julho, Zé Roberto, do Palmeiras, completa 43 anos de idade. Segundo mais velho a jogar e o mais velho a marcar um gol pela Copa Libertadores, o polivalente atleta tem 23 anos de uma vitoriosa carreira, que começou em 1994, na Portuguesa.

O jogador paulistano passou também por Real Madrid, Flamengo, Bayer Leverkusen, Bayern de Munique, Santos, Hamburgo, Al-Gharafa e Grêmio, além da seleção brasileira, até chegar ao Palmeiras em 2015. No clube paulista, conquistou a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro e vem quebrando recordes na Copa Libertadores. Confira, na galeria abaixo, momentos da carreira do veterano:

1. Jogador Zé Roberto zoom_out_map 1 /11 Zé Roberto defende o Palmeiras desde 2015 até os dias atuais (Cesar Greco/Fotoarena)

2. Jogador Zé Roberto zoom_out_map 2 /11 Zé Roberto defendeu o Grêmio de 2012 a 2014 (Lucas Uebel/Getty Images)

3. Jogador Zé Roberto zoom_out_map 3 /11 Zé Roberto defendeu o Al-Gharafa de 2011 a 2012 (Karim Jaafar/AFP)

4. Jogador Zé Roberto zoom_out_map 4 /11 Zé Roberto defendeu o Hamburgo de 2009 a 2011 (Jeff J Mitchell/Getty Images)

5. Jogador Zé Roberto zoom_out_map 5 /11 Zé Roberto defendeu o Santos de 2006 a 2007 (Luis Acosta/AFP)

6. Jogador Zé Roberto zoom_out_map 6 /11 Zé Roberto vestiu a camisa da seleção brasileira nos anos de 1998, 1999 e 2006 (Mike Hewitt/Getty Images)

7. Jogador Zé Roberto zoom_out_map 7 /11 Zé Roberto defendeu o Bayern de Munique de 2002 a 2009 (Stuart Franklin/Getty Images)

8. Jogador Zé Roberto zoom_out_map 8 /11 Zé Roberto defendeu o Bayer Levenkrusen de 1998 a 2002 (Stuart Franklin/Getty Images)

9. Jogador Zé Roberto zoom_out_map 9 /11 Zé Roberto defendeu o Flamengo durante o ano de 1998 (Ana Carlina Fernandes/Folhapress)

10. Jogador Zé Roberto zoom_out_map 10 /11 Zé Roberto defendeu o Real Madrid de 1997 a 1998 (Allsport UK/Getty Images)

11. Craques da Portuguesa zoom_out_map 11/11 Zé Roberto em ação pela Portuguesa em 1994 (Silvio Porto/Placar) Zé Roberto em ação pela Portuguesa em 1994

Com a partida desta quarta diante do Barcelona, no Equador, o jogador entrou em campo pelo torneio com 42 anos, onze meses e 29 dias, ficando atrás somente do atacante peruano Vicente Villanueva, que pelo Sporting Cristal, na década de 1960, disputou o torneio com 43 anos e dez meses.

Na última partida da fase de grupos, em vitória do Palmeiras de 3 a 1 diante do Atlético Tucumán, no Allianz Parque, Zé Roberto tornou-se o jogador mais velho a marcar um gol na Copa Libertadores.