Zé Roberto é homenageado com seus 5 gols mais belos na Alemanha

Depois de receber elogios e mensagens de diversos jogadores e equipes do futebol mundial, Zé Roberto foi citado pela Bundesliga, nome do Campeonato Alemão, que relembrou os cinco gols mais bonitos do jogador atuando por três times na principal competição da Alemanha: Bayer Leverkusen, Bayern de Munique e o Hamburgo.

Das três equipes alemães, Zé Roberto ganhou maior destaque internacional quando atuava pelo Bayern de Munique, onde ficou de 2002 até 2009, com uma pausa de um ano para jogar pelo Santos. No Bayern, teve seu momento mais vitorioso na carreira conquistando nove títulos, dentre eles três do Campeonato Alemão.

Zé Roberto começou sua carreira na Portuguesa, em 1994. Passou por Flamengo, Santos, Grêmio e Palmeiras, e também por grandes equipes como o Real Madrid. Mas o sucesso veio na Alemanha, onde atuou por 13 anos.

Sua primeira convocação na seleção brasileira foi em 1995, com pouco mais de 20 anos, e atuou em 84 partidas anotando seis gols, até 2007. Participou das Copas do Mundo de 1998 e 2006.