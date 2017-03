Zagueiro que pisou na cabeça de Ibrahimovic é suspenso

Tyrone Mings, zagueiro do Bournemouth, pegou cinco jogos de suspensão nesta quarta-feira por causa de um pisão na cabeça do sueco Ibrahimovic, do Manchester United, durante partida pelo Campeonato Inglês, no sábado, que terminou empatada por 1 a 1.

Nesta terça, Ibrahimovic foi suspenso por três partidas por ter dado uma cotovelada em Mings, momentos depois de levar o pisão.

O Bournemouth ficou inconformado com a punição aplicada pela FA (federação inglesa), especialmente porque ela foi maior do que a de Ibrahimovic. “Nós acreditamos firmemente, baseados na relação com o jogador e em seu caráter, que a colisão foi acidental”, disse o clube em uma nota oficial.

(Com AFP)