Zagueiro do Cruzeiro ‘entrega’ escalação para a final

Durante evento realizado pela CBF para promover a final da Copa do Brasil, o zagueiro Léo foi o convidado para representar o Cruzeiro na entrevista coletiva, que tinha a presença do treinador Reinaldo Rueda pelo lado do Flamengo. O principal jogador da defesa mineira acabou revelando um dos jogadores confirmados na partida desta quarta-feira, e não escondeu sua ansiedade em levantar o troféu da competição.

“Estamos muito motivados para conquistar o título. Estamos perto de um feito importante que é ser campeão e escrever nosso nome na história do clube. Para mim é uma alegria disputar uma conquista como essa, mas temos que jogar essa partida como fizemos em toda a competição, pensando um jogo de cada vez, sabendo que esse é o último e a chance de fazer história será decidida amanhã”, disse Léo.

Apesar de toda a ansiedade, o Cruzeiro não terá Rafael Sobis, suspenso ao levar o terceiro amarelo no jogo de ida. O atacante não vivia grande fase, mas voltou a marcar no último jogo do Brasileiro e é bastante experiente. Léo, porém, fez questão de valorizar o jovem Raniel, que será o substituto. “Sobis é um bom jogador, experiente e decisivo, mas não estará em campo. Quem vai jogar é o Raniel, que vem pegando confiança. Mesmo jovem, ele já é vivido dentro de campo e essa questão é importante para sua evolução”, afirmou.

Após um empate em 0 a 0 no Maracanã, o Cruzeiro precisa vencer o Flamengo para conquistar o pentacampeonato. Além do torcedor, a confiança na experiência de alguns atletas, como o goleiro Fábio, é tratada como a chave para o confronto. “Eu acredito na importância que esse jogadores mais rodados podem trazer para o nosso time. O clube tem referenciais positivos, que conquistaram títulos pelo Cruzeiro. Eles nos passam tranquilidade”, finalizou Léo.

