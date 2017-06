Zagueiro da base do São Paulo assina com time grego por três anos

No dia em que Luiz Araújo, Thiago Mendes e Júnior Tavares se aproximaram da transferência para a Europa, um zagueiro da base do São Paulo, Polidoro Júnior, assinou contrato com o Atromitos, da Grécia, após duas semanas de treinamentos com o clube europeu.

Aos 20 anos, com 1,95 metro de altura, Polidoro chegou ao São Paulo em 2008, com apenas 12 anos. Ele não teve oportunidades no time principal são-paulino e foi emprestado ao Nacional, também da capital paulista, em duas oportunidades. Em duas semanas de treinos no Atromitos, foi utilizado pelo treinador português Ricardo Sá Pinto em dois amistosos e agradou.

O Atromitos ficará com 65% dos direitos federativos do jogador, enquanto o São Paulo manterá 35% para uma futura transferência. O contrato do zagueiro com os gregos é de três anos. “Nos 15 dias em que eu estive com a equipe, percebi que tem excelente organização e estrutura, o que vai me ajudar ainda mais na adaptação”, afirmou Polidoro, satisfeito por sua primeira experiência no futebol europeu.