Zagueiro brasileiro morre aos 25 anos em pelada com amigos

O zagueiro Dionatan Teixeira, 25 anos, com passagem pelo futebol inglês, teve uma parada cardíaca neste domingo e morreu durante uma partida de futebol com os amigos em Londrina, interior do Paraná.

Da base do Londrina, Dionatan se profissionalizou jogando pelo Kosice, da Eslováquia, em 2009, e se naturalizou, jogando pelas seleções de base do país. Em 2014, foi contratado pelo Stoke City, da primeira divisão do futebol inglês. Após sofrer com diversas lesões, foi emprestado pelo Fleetwood Town em 2015 e no mesmo ano jogou pelo Sheriff Tiraspol, da Moldávia, seu último clube.

Os jogadores do Stoke City se reuniram em volta do gramado no centro de treinamento do clube e fizeram um minuto de silêncio para o jogador. O atacante Peter Crouch, que jogou pela seleção inglesa, lamentou nas redes sociais: “Péssimas notícias. Era um rapaz adorável”.

#SCFC players and staff at Clayton Wood and the bet365 Stadium hold a minute's silence in memory of former player Dionatan Teixeira. pic.twitter.com/gaZKdvgiRc — Stoke City FC (@stokecity) November 6, 2017

Horrible news he was a lovely guy. https://t.co/2WnFTOGNeJ — Peter Crouch (@petercrouch) November 6, 2017

Jack Butland, goleiro da equipe que defendeu a Inglaterra nas Olimpíadas e Eurocopa de 2012, foi outro que fez uma homenagem a seu ex-companheiro. “Devastado. Um rapaz tão positivo e feliz. Mandando todo meu amor à sua família. Descanse em paz, Dionatan Teixeira. #DT23”.