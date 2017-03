Xabi Alonso anuncia que irá se aposentar ao fim da temporada

O meio-campista Xabi Alonso anunciou nesta quinta-feira que irá se aposentar ao fim da atual temporada. Por meio de uma de suas redes sociais, o espanhol confirmou o que já vinha sendo especulado pela imprensa europeia e desta forma irá pendurar as chuteiras aos 35 anos, após três temporadas de Bayern de Munique.

Alonso fez história com duas das principais equipes do mundo. Surgindo para o mundo após boas atuações com a Real Sociedad, o meia conquistou a Liga dos Campeões da temporada 2004/05 com o Liverpool após uma virada épica sobre o Milan. Depois, foi a vez de conquistar a principal competição de clubes do mundo com o Real Madrid, em 2014. Após a conquista, saiu de Madri e foi jogar pelo Bayern, clube que defende até hoje.

Xabi Alonso postou uma foto em uma de suas redes sociais com as chuteiras na mão e acenando, como se estivesse se despedindo de algo, no caso, o futebol. A legenda que acompanha a foto também deixa claro o adeus do jogador: “Vivi e amei. Adeus ao jogo bonito”.

Lived it. Loved it. Farewell beautiful game. Uma publicação compartilhada por Xabi Alonso (@xabialonso) em Mar 9, 2017 às 1:58 PST

Em entrevista à TV oficial do Bayern de Munique, Xabi Alonso comentou sobre a decisão e admitiu a dificuldade natural de deixar para trás algo que fez parte de sua rotina durante anos.

“Não foi uma decisão fácil de ser tomada, mas acredito que é a hora certa. Sempre imaginei que seria melhor me aposentar mais cedo do que tarde. Eu ainda me sinto bem, mas acredito que este é o momento certo. Queria encerrar minha carreira no nível mais alto possível, e o Bayern é o nível mais alto. Estou incrivelmente orgulhoso e feliz por jogar no Bayern e fazer parte desta família”, disse o espanhol.

Além de defender os renomados Liverpool, Real Madrid e Bayern de Munique, Xabi Alonso também fez história com a seleção espanhola. Defendendo seu país, o meia conquistou o inédito título mundial de 2010, na África do Sul, além do bicampeonato da Eurocopa, em 2008 e 2012, fazendo parte da melhor geração do futebol espanhol de todos os tempos.

(com Gazeta Press)