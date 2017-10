Weah lidera corrida presidencial. E o filho faz três gols

Eleito melhor jogador do mundo pela Fifa em 1995, o ex-jogador liberiano George Weah foi para o segundo turno das eleições presidenciais na Libéria (39% dos votos) junto com o adversário Joseph Boakai, atual vice-presidente. Enquanto isso brilha no campo político, seu filho, Timothy Weah, também deu show defendendo a camisa dos EUA, nesta segunda-feira, pelas oitavas de final do Mundial sub-17, na Índia:.fez três gols na vitória de 5 a 0 sobre o Paraguai.

Aos 19 minutos de jogo, Weah marcou o único gol do primeiro tempo. Após o intervalo no estádio Jawaharlal Nehru, em Nova Délhi, ele voltou a balançar as redes aos oito minutos e ainda faria mais um aos 32, para fechar o placar.

Com a vitória, a seleção dos EUA se classificou para as quartas de final e agora terá como rival o vencedor do jogo entre Inglaterra e Japão, que será disputado na terça-feira em Calicute.

Ok I'm officially a Tim Weah fan account pic.twitter.com/CiN1Bf6nkY — TJ (@Coutinyo) October 16, 2017

Présidentielle du 10 octobre au #Libéria : Georges #Weah a le soutien d'Alassane Ouattara et du Ghanéen Nana Akufo-Addo @adosolutions pic.twitter.com/H5iGhK5a9O — Ousseynou Nar Gueye (@o_nar_gueye) October 4, 2017

(com EFE)