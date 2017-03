Vote: Qual a camisa mais bonita da Libertadores 2017?

A Copa Libertadores da América de 2017 será um verdadeiro desfile de camisas “pesadas”. Equipes tradicionais do continente, como River Plate, Peñarol, Atlético Nacional, San Lorenzo e Nacional brigam com os oito clubes brasileiros não só pela taça mais desejada do continente, mas também pelo título de uniforme mais belo da competição.

O verde da Chapecoense e do Palmeiras, o alvinegro de Botafogo e Atlético-MG, o rubro-negro de Flamengo e Atlético-PR, o branco do Santos, o tricolor do Grêmio ou alguma outra equipe da América? Vote na mais bonita.