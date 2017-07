Pode parecer incrível, mas o volante Márcio Araújo completará 200 jogos com a camisa do Flamengo na noite desta quarta-feira, diante do Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro e será homenageado com uma camisa comemorativa. No clube desde 2014, o jogador tem também passagens por Atlético-MG e Palmeiras. No Flamengo, foi campeão carioca duas vezes.

Em 199 jogos pelo time, tem três gols marcados. Atingirá a marca histórica justamente contra seu ex-clube, no estádio Luso-Brasileiro.