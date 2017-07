Vitinho, revelação do Palmeiras, se apresenta ao Barcelona

O jovem meia Vitinho, que pertence ao Palmeiras, realizou nesta terça-feira o sonho de vestir a camisa do Barcelona. O jogador de 19 anos foi emprestado ao clube catalão e atuará no Barcelona B (equipe filial que disputa o equivalente à terceira divisão espanhola e serve como um “vestibular” para o time principal). Apresentado nesta tarde, Vitinho disse que espera repetir o sucesso de seus compatriotas no Camp Nou.

“Estou muito contente, sempre fui um admirador do Barça, o melhor clube do mundo. Agora vou poder jogar no mesmo time onde brilharam Rivaldo, Ronaldinho e que agora brilha meu ídolo Neymar”, afirmou, ao site do clube. O Barcelona informou que o empréstimo é válido até junho de 2018 e o clube terá a opção de comprá-lo ao final do vínculo – por 12 milhões de euros (44 milhões de reais), segundo informa o jornal Mundo Deportivo.

Vitinho vinha tendo poucas chances no profissional do Palmeiras e, recentemente, o técnico Cuca aprovou a negociação. “Eu acho ótimo para o jogador e para o clube. Como não temos mais um time B, ele não consegue jogar. Já se ele vai para fora, pode ficar, o que é ótimo, e se voltar, estará mais experiente para nos ajudar.”

Vitinho deixou o Palmeiras com quatro partidas disputadas e um gol marcado em 2017, no amistoso com a Chapecoense, em janeiro. Ele passou recentemente por um trabalho de reforço muscular.

Vestibular

Vitinho espera repetir no Barcelona o feito de Marlon, ex-jogador do Fluminense, no ano passado. O zagueiro se juntou ao time espanhol também pelo elenco secundário e, aprovado no “vestibular”, se juntou à equipe principal. O mesmo ocorreu no rival Real Madrid com brasileiros como Casemiro e William José.

Vitinho contou que se encantou com o Camp Nou em uma visita a Barcelona, em torneio com a seleção brasileira de base. “O primeiro que pensei é que gostaria de jogar em um estádio tão impressionante. Agora, quero dar tudo pelo Barça B para que esse sonho se torne realidade”.

Em seu site, o Barcelona definiu Vitinho como “um jogador que pode atuar pelo lado direito tanto no meio de campo como no ataque. É um jogador rápido, criativo, com bom drible e que é capaz de dar boas assistências. Com a equipe Sub-20 do Brasil, foi eleito o melhor jogador do Torneio de Bellinzona, disputado na Suíça.”

(com Estadão Conteúdo)