Vídeo: Zagueiro Maicon tem estreia infeliz pelo Galatasaray

O zagueiro Maicon, ex-jogador São Paulo, fez sua estreia pelo Galatasaray, da Turquia, na tarde desta quinta-feira. O brasileiro, no entanto, não guardará boas recordações deste dia. Pela fase de qualificação da Liga Europa, os turcos foram derrotados pelo Östersunds, da Suécia, por 2 a 0, e Maicon se envolveu diretamente nos dois gols da equipe anfitriã.

No primeiro gol, Maicon não conseguiu parar o adversário Saman Ghoddos, que invadiu a área e bateu firme. No segundo, foi entortado pelo meia Jamie Hopcutt, que finalizou com precisão após sequência de dribles. Com a derrota, o Galatasaray precisará vencer o jogo de volta por três gols de diferença para avançar na competição. A partida será na próxima quinta-feira, na Arena Türk Telekom, em Istambul.

Enquanto o Galatasaray possui 20 títulos do Campeonato Turco, o Östersunds é um time recente, fundado em 1996. O clube terminou em oitavo no último torneio nacional, e conseguiu a classificação para a Liga Europa após vencer a Copa da Suécia.