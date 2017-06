Vídeo: Ronaldinho dá caneta de costas em amistoso do Barcelona

A torcida do Barcelona pôde matar as saudades de um de seus maiores xodós nesta sexta-feira. O meia Ronaldinho Gaúcho foi a principal estrela do jogo festivo entre as equipes de antigos ídolos do Barcelona e do Manchester United. E ainda na primeira etapa da partida no Camp Nou, o brasileiro brindou a torcida com um drible desmoralizante. Mesmo de costas para o marcador Jesper Blomqvist, Ronaldinho conseguiu aplicar uma caneta no sueco.

O United venceu o amistoso por 3 a 1, com gols do próprio Blomqvist, Karel Poborski e Dwight Yorke. Fréderic Dehu descontou para a equipe catalã. Além de Ronaldinho, os brasileiros Rivaldo, Belletti e Edmilson também participam da partida beneficente do Barcelona Legends.

No dia em que o pentacampeonato da seleção brasileira completou 15 anos, Ronaldinho e Rivaldo voltaram a trocar passes e, em uma bela jogada, o melhor do mundo em 1999 quase marcou um golaço de letra. Assista:

Por causa do compromisso com o Barcelona, Ronaldinho será a grande ausência do casamento do amigo Lionel Messi nesta sexta-feira, em Rosário. O meia de 37 anos não joga uma partida oficial desde o fim da sua passagem pelo Fluminense, em setembro de 2015, mas ainda não oficializou o fim de sua carreira profissional.