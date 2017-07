Vídeo: Reforço do Real se enrola e passa vergonha em apresentação

O lateral-esquerdo Theo Hernández, novo reforço do Real Madrid, foi apresentado nesta terça-feira em uma recepção calorosa, com a presença de um número considerável de torcedores, no Santiago Bernabéu. O jogador francês, no entanto, protagonizou um momento constrangedor quando os fotógrafos solicitaram o tradicional momento das embaixadinhas. O ex-jogador do Alavés demonstrou nervosismo e acabou perdendo o controle da bola. Confira:

Real Madrid's new signing Theo Hernandez's attempting kick-ups in front of the Bernabeu. 😂

pic.twitter.com/7sM1ZjCQPu — GeniusFootball (@GeniusFootball) July 11, 2017

Theo Hernández, com isso, se juntou a dois laterais brasileiros que também cometeram deslize semelhante em suas apresentações. Em 2014, Douglas se enrolou nas embaixadinhas quando chegou ao Barcelona. Um ano depois, foi a vez de Danilo, recém-contratado pelo Real Madrid, errar a brincadeira. As redes sociais, claro, não perdoaram. Relembre: