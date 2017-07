Vídeo: Puyol dá entrada criminosa em jogo de showbol

O clima pode ser de amizade e saudosismo, mas ainda assim, se trata de uma disputa de futebol. O ex-zagueiro Carles Puyol mostrou que não estava para brincadeira nesta quinta-feira na estreia da Espanha no desafio internacional Star Sixes de futebol indoor (semelhante ao Showbol do Brasil). Durante a goleada da seleção espanhola por 4 a 1 sobre a Inglaterra, o ídolo do Barcelona e da seleção espanhola, se excedeu e acertou em cheio o joelho de Phil Neville, ex-jogador do Manchester United.

How has Puyol killed Phil Neville in a 6 a side game hahahahaha pic.twitter.com/4zjewada0Y — LFC Fans Corner (@LFCFansCorner) July 14, 2017

O lance violentíssimo rapidamente ganhou as redes sociais. Por sorte, Neville não se machucou no lance e pôde brincar com a situação. “É a pior entrada que eu já em um campo de futebol. Espero que a Uefa, Fifa e federação inglesa tomem alguma atitude”, disse o ex-jogador, após a partida realizada em Londres. No Twitter, Neville compartilhou o lance:

“O juíz disse: segue o jogo”, ironizou. Puyol então pediu desculpas. “Desculpe, espero que seu joelho esteja bem, eu não tive intenção.” O inglês levou na esportiva. “Hahaha, ok, meu amigo.”

Sorry man!! I hope your knee is fine. I didn't mean to do it. 🙏 — Carles Puyol (@Carles5puyol) July 13, 2017

Pelo mesmo torneio, que será disputado até o próximo domingo, a seleção brasileira venceu a Itália por 2 a 1 com gols de Juninho Paulista e Belletti. A equipe brasileira conta com estrelas como Dida, Rivaldo e Roberto Carlos, entre outros.