Vídeo: no Camp Nou vazio, Piqué e Suárez são os mais barulhentos

Com capacidade para quase 100.000 torcedores, o Camp Nou costuma estar cheio em quase todas as partidas do Barcelona. No último domingo, porém, as arquibancadas estavam todas vazias, por decisão do clube de fechar os portões em resposta aos conflitos durante a votação do referendo de independência da Catalunha. Na vitória por 3 a 0 sobre o Las Palmas, os únicos gritos e comemorações vieram justamente de dentro de campo, dos protagonistas do espetáculo.

O El Dia Después, um programa de sucesso da emissora Canal +, exibe todas as segundas-feiras uma série de quadros com bastidores e imagens exclusivas das partidas da liga espanhola. A atração é especializada em fazer leitura labial dos atletas e trazer detalhes inusitados do gramado e também das arquibancadas. E, pelo fato de poder escutar perfeitamente o que os atletas de Barcelona e Las Palmas disseram, a partida deste domingo foi um prato cheio.

Gerard Piqué e Luis Suárez parecem ser os mais falantes – e também os que mais reclamam com o árbitro. O uruguaio recebeu um cartão amarelo por ter supostamente simulado um pênalti. “Eu cai porque ele me empurrou”, argumentou, antes de dizer que os árbitros são todos iguais.

Piqué, diretamente envolvido nos protestos na Catalunha, queria muito marcar um gol e apareceu na área, gritando “atrás, atrás”, pedindo bolas para Suárez e Lionel Messi, que não lhe passaram. O argentino, inclusive, marcou um lindo gol, mas não emitiu som algum. No fim, Suárez demonstrou toda a sua frustração por perder um gol com um palavrão tipicamente portenho, antes de rasgar sua própria camisa.