Vídeo: Neymar faz gol cheio de efeito em treino da seleção

O perfil oficial da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) no Twitter publicou nesta quarta-feira algumas imagens e vídeos do último treino da seleção brasileira, em preparação para a partida contra a Bolívia, válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, que acontecerá na quinta. E destacou um belo gol de Neymar, já ao fim da atividade. O atacante do Paris Saint-Germain chutou a bola de um local atrás da linha de fundo. Com muito efeito, ela foi parar dentro das redes.

Concentrada em Teresópolis, a seleção viajará para Santa Cruz de la Sierra ainda nesta quarta-feira, onde passará a noite. A delegação viajará para La Paz, local do confronto, duas horas antes da partida, para minimizar os efeitos da altitude. A disputa contra a Bolívia acontecerá no estádio Hernando Siles, às 17h (de Brasília), pela penúltima rodada do torneio classificatório.