Vídeo mostra goleiro Jefferson, do Botafogo, tendo carro roubado

O goleiro Jefferson, do Botafogo, passou por um grande susto no último domingo ao ter seu carro roubado por assaltantes armados no bairro Engenho de Dentro, próximo ao Estádio Nilton Santos, na zona norte do Rio. Imagens de uma câmera de segurança divulgadas nesta segunda-feira nas redes sociais mostraram o momento em que o jogador foi rendido por três bandidos que estavam em outro carro.

Jefferson desceu do veículo e ficou ajoelhado na calçada, de costas para os assaltantes, enquanto era revistado por um deles. Assim que os criminosos fugiram, o jogador saiu caminhando e foi prestar queixa. Horas depois do roubo, a polícia encontrou o carro na comunidade da Fazendinha, no bairro de Inhaúma.