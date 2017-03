Vídeo: Maradona era muito mais que gols

Maradona não era só artilheiro. O argentino, um dos maiores jogadores dos anos 1980, era um craque completo. Fez história jogando por Boca Juniors, Barcelona, Napoli e, claro, seleção argentina.

Um resumo do que ele fez está em vídeo divulgada pelo próprio Maradona, em seu perfil no Facebook no dia 23 de fevereiro, com lances de técnica, assistências de calcanhar, de cabeça, além de jogadas com extrema habilidade.

No título, Maradona coloca “a bola sempre para o companheiro”, em referência aos passes que deu a colegas de equipe.