Vídeo: goleiro argentino sofre lesão chocante no México

Uma cena assustadora marcou a rodada do Campeonato Mexicano nesta quarta-feira. O goleiro argentino Oscar Ustari, do Atlas, sofreu grave lesão no joelho no empate em 1 a 1 com o Tigres. O jogador com passagens por Boca Juniors, Independiente e seleção argentina caiu no gramado após dar um chute para frente.

No replay, foi possível ver a rótula de Ustari fora de lugar, lembrando a cena inesquecível para os brasileiros de Ronaldo lesionado pela Inter de Milão, em 2000. O goleiro chorou no gramado e teve de deixar o campo de maca. O Atlas ainda não confirmou a gravidade da lesão. Ustari foi campeão olímpico pela Argentina em 2008, em torneio em que também lesionou o joelho esquerdo. Três anos depois, sofreu nova lesão, desta vez no joelho direito.

Confira, abaixo, o momento da lesão de Oscar Ustari: