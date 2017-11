Vídeo: Felipe Melo atirou objeto em Clayson, do Corinthians

O volante Felipe Melo aprontou mais uma das suas. Apesar de não ter saído do banco de reservas na derrota do Palmeiras por 3 a 2 para o Corinthians, neste domingo, o ex-jogador da seleção brasileira causou confusão no vestiário. Ele atirou um objeto em Clayson, atacante da equipe rival, e o tempo só não fechou nos corredores da Arena Corinthians porque o atacante Kazim, também jogador corintiano, interveio a tempo.

Depois da partida, Clayson afirmou que o objeto seria uma munhequeira utilizada por Felipe Melo. Nada que pudesse machucar o atleta. “Não sei o que passa na cabeça do Felipe Melo e nem quero saber”, disse. “Ele está me ameaçando desde o Campeonato Paulista, com a Ponte Preta. Hoje quis dar uma de doido, valentão. Não tenho nada contra ele, nem a favor. Não sou amigo, nem quero ser”, completou. Felipe Melo não quis falar com os jornalistas na zona mista e se limitou a pedir para a imprensa conversar com quem jogou.