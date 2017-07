Vídeo: Como bom novato, Terry canta na chegada a novo clube

O experiente zagueiro John Terry, de 36 anos, mostrou muito bom humor neste começo de pré-temporada pelo Aston Villa. Em vídeo divulgado na concentração do clube nesta semana, o zagueiro, campeão inglês e da Liga dos Campeões com o Chelsea, mostrou humildade e entrosamento ao cantar a música “Stand By Me”, de Ben E. King, com os companheiros em sua chegada ao clube.

A cantoria é uma “prenda” que o zagueiro teve que pagar por ser novato, recém-chegado no clube, mesmo com sua carreira vitoriosa que já dura 19 anos no futebol profissional. O Aston Villa disputará a segunda divisão inglesa na próxima temporada.