Vídeo: Cássio, do Corinthians, descobre que será pai de menina

Vivendo ótima fase, o goleiro Cássio, do Corinthians, também tem motivos para festejar fora de campo. Na noite da última terça-feira, o ídolo do clube alvinegro recebeu a notícia de que será pai de uma menina. A surpresa preparada por sua esposa aconteceu durante o jantar do time, em Paipa, na Colômbia, onde nesta noite o Corinthians enfrenta o Patriotas, pela segunda fase da Copa Sul-Americana.

Cássio, que já é pai de um menino, foi presentado no refeitório do hotel colombiano com uma roupa de bebê na cor rosa. “É menina”, exclamou o goleiro, aplaudido pelos colegas, em vídeo divulgado pelo Corinthians nas redes sociais: