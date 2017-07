Vídeo: briga generalizada paralisa jogo na Argentina

Na primeira rodada do Torneio Clausura da Liga del Sur, de Bahia Blanca, um dos torneios profissionais regionais da Argentina, uma partida virou manchete não pela qualidade do espetáculo, mas pela violência entre jogadores do Pacífico de Cabildo e Villa Mitre. O jogo foi encerrado com uma batalha campal.

Aos 20 minutos do segundo tempo, o Villa Mitre, visitante, vencia o Pacífico por 3 a 2. Em duas disputas de bola, dois jogadores do Pacífico levaram a pior e caíram no chão. Isso desencadeou uma confusão entre jogadores dos dois times. Houve troca de socos e um jogador do time da casa chegou a acertar um cruzado em um rival, que estava caído no chão.

A confusão seguiu, com alguns dos integrantes das duas equipes pedindo calma, enquanto outros trocavam socos. Foi preciso a entrada da polícia no gramado para afastar jogadores de ambos times. O árbitro expulsou dois de cada lado e encerrou a partida, mesmo a 25 minutos do fim. A partida agora está sub-judice e o destino das equipes (multas e pontos) será decidido pelo Comitê de Justiça da Liga del Sur.