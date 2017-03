Verón posa com camisa do Flamengo antes de encarar Botafogo

Juan Sebastián Verón, ídolo do futebol argentino que desistiu da aposentadoria em 2017 aos 42 anos, posou com a camisa do Flamengo nesta segunda-feira. O Estudiantes, clube no qual Verón acumula as funções de presidente e jogador, treinou nesta manhã na Gávea, um dia antes da partida diante do Botafogo, marcada para às 21h (de Brasília) de terça-feira, no Engenhão, pela primeira rodada da Copa Libertadores.

“La Brujita Verón levou um manto sagrado para casa”, gabou-se o Flamengo nas redes sociais, citando o apelido de “Bruxinha” do jogador argentino. Verón, que passou por clubes como Parma, Lazio, Inter de Milão, Manchester United e Chelsea, é um ídolo histórico do Estudiantes, assim como seu pai “La Bruja” (A Bruxa, em espanhol) Juan Ramón Verón.

Na Gávea, o Estudiantes (ARG) treinou de olho no desafio de amanhã. "La brujita" Verón levou um Manto Sagrado pra casa. #Mengo pic.twitter.com/5dHX4Ls8V4 — Flamengo (@Flamengo) March 13, 2017

O meio-campista de rara elegância foi campeão da Libertadores de 2009 pelo Estudiantes ao vencer a decisão contra o Cruzeiro, no Mineirão. Em 2014, Verón foi eleito presidente do clube da cidade de La Plata e, sem deixar o cargo máximo, decidiu voltar a jogar nesta edição do torneio continental.

Verón não será titular diante do Botafogo, mas tem boas chances de entrar na segunda etapa. “Os sentimentos são sempre os mesmos. Estar no vestiário, entrar em campo e jogar uma partida importante como o de terça-feira será uma sensação linda”, contou ao diário Olé. Barcelona de Guayaquil, do Equador, e o atual campeão Atlético Nacional, da Colômbia, completam o Grupo 1 da Libertadores.