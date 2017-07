Vasco perde mandos de campo e é multado por confusão em clássico

O Vasco foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), nesta segunda-feira, pela briga nas arquibancadas de São Januário após o clássico contra o Flamengo, na 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, dia 8 de julho. Além de multa de 75.000 reais, o clube perdeu seis mandos de campo. O Flamengo foi multado em apenas 5.000 reais.

A pena máxima que o Vasco poderia receber era da perda de 25 mandos de campo e uma multa de 350.000 reais. Apesar de receber uma punição mais branda, o clube continuará com seu estádio interditado. A principal acusação da procuradoria do STJD era que o clube não preveniu e reprimiu as desordens, tentativa de invasão e lançamento de objetos e bombas no campo de jogo. Também foi citado o fato de o clube não ter mantido a infraestrutura necessária para garantir a segurança dos torcedores, jogadores e profissionais da imprensa em São Januário.

Os times ainda podem recorrer da decisão no pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Os dois lados têm três dias para entrar com o pedido formal para o caso ser revisto e não existe uma previsão de quando o pleno poderá julgar o recurso. A procuradoria já informou que irá recorrer da decisão, que foi unânime no caso do Rubro-Negro e por maioria de votos no caso do Vasco.

Contra o Santos, neste domingo, o Vasco jogou no estádio Nilton Santos, com os portões fechados. A partida terminou empatada em 0 a 0.

(com Gazeta Press)