Valentim e Moisés jogam a toalha: Palmeiras está fora da disputa

Depois da derrota para o líder Corinthians no domingo, os atletas do Palmeiras ainda tentavam demonstrar otimismo na reta final do Brasileirão. Mas após nova derrota, por 3 a 1 para o Vitória, no Barradão, nesta quarta-feira, o time jogou a toalha. A cinco rodadas do fim e a 11 pontos de distância do rival, o técnico Alberto Valentim e o meia Moisés já consideram o Palmeiras completamente fora da disputa pelo título.

“Não é nem preciso dizer que não lutamos pelo título. O Palmeiras briga luta para ir para a Libertadores. Temos de ser muito realistas, como fomos sempre, a gente precisa reagir rapidamente. Temos de classificar o melhor possível para a Libertadores”, disse o treinador interino. O Palmeiras é o quarto colocado, com 54 pontos, três a mais que o quinto colocado Botafogo.

Moisés também desistiu do bicampeonato e admitiu o baixo rendimento do time em Salvador. “Agora a gente não briga pelo título, sofremos duas derrotas. Hoje foi nosso pior jogo na era Valentim. Temos que abaixar a cabeça e escutar as críticas que virão e são merecidas, porque não fomos bem. E ttrabalhar para conseguir nosso objetivo agora que é a vaga direta para a Libertadores”, disse o camisa 10. Na próxima rodada, o Palmeiras encara o Flamengo, no Allianz Parque.

(com Gazeta Press)