Valdivia volta a ser convocado para defender seleção chilena

O meia Jorge Valdivia, ex-Palmeiras, é uma das novidades da primeira parte da convocação do técnico argentino Juan Antonio Pizzi, da seleção chilena, para os jogos contra Argentina e Venezuela, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018.

O jogador, que defende o Al-Wahda, dos Emirados Árabes, não era chamado para defender a seleção desde outubro do ano passado, quando a equipe enfrentou Equador e Peru – mas não jogou por problemas musculares.

Para esta convocação, Pizzi não terá o meia Marcelo Díaz, do Celta de Vigo, que se recupera de lesão no joelho direito, e Arturo Vidal, do Bayern de Munique, suspenso.

Um dos convocados para as duas partidas, no dia 23 de março, no Monumental de Núñez, e cinco dias depois, contra a Bolívia, no Monumental de Santiago, é o lateral-esquerdo Eugenio Mena, atualmente no Sport Recife.

Nesta primeira parte da convocação, apenas jogadores que atuam fora do Chile entraram na lista, com 19 nomes. Outros quatro, que jogam no Chile, deverão completar a lista.

Os convocados da seleção chilena para jogos com Argentina e Bolívia:

Goleiro: Claudio Bravo (Manchester City-ING)

Defensores: Mauricio Isla (Cagliari-ITA), Enzo Roco (Cruz Azul-MEX), Eugenio Mena (Sport Recife), Paulo Díaz (San Lorenzo-ARG), Gary Medel (Inter de Milão-ITA), Francisco Silva (Cruz Azul-MEX) e Erick Pulgar (Bologna-ITA).

Meias: Carlos Carmona (Atlanta United-EUA), Charles Aránguiz (Bayer Leverkusen-ALE), Felipe Gutiérrez ( Real Betis-ESP), Arturo Vidal (Bayern Munique-ALE), Pedro Pablo Hernández (Celta de Vigo-ESP), Martín Rodríguez (Cruz Azul-MEX) e Jorge Valdivia (Al-Wahda-EAU).

Atacantes: Alexis Sánchez (Arsenal-ING), Fabián Orellana (Valencia-ESP), Eduardo Vargas (Tigres-MEX) e Nicolas Castillo (Pumas-MEX).

(Com EFE)