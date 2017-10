Valdivia lamenta desclassificação do Chile: ‘Só dor e tristeza’

A desclassificação do Chile para a Copa do Mundo de 2018 ainda não foi superada pelos chilenos, bicampeões da Copa América em 2015 e 2016. Nesta quinta-feira, Jorge Valdivia, ex-jogador do Palmeiras e atual camisa 10 da seleção, não escondeu a frustração. “Só o tempo dirá se esta imagem poderá ser diferente. No momento, só há dor, impotência e tristeza, e apenas o tempo fará isso se acalmar. Se foi difícil ficar fora de algumas partidas (por conta de lesões), isso é muito mais. O que sei é que a qualidade (do time) está intacta”, escreveu em uma rede social.

Na última terça-feira, o Chile foi derrotado pelo Brasil por 3 a 0 no Allianz Parque, e acabou em sexto lugar nas Eliminatórias Sul-americanas por ter um saldo de gols pior que o Peru – e, assim, ficou fora da Rússia em 2018.

Solo el tiempo dirá si esa imagen podrá ser diferente. De momento solo hay dolor , impotencia , tristeza. y solo el tiempo hará q calme. Si fue difícil estar fuera , esto es mucho más. Lo q si también me queda claro es q la calidad está intacta. #haymagoparato A post shared by Jorge Valdivia Toro (@jorgitovaldivia) on Oct 12, 2017 at 9:17am PDT

(com Gazeta Press)