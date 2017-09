Vadão volta a ser treinador da seleção feminina de futebol

A CBF anunciou nesta segunda-feira o retorno de Oswaldo Alvarez, o Vadão, como técnico da seleção brasileira feminina. Ele reassume o grupo dez meses após deixar a equipe nacional, em novembro do ano passado. O anúncio vem três dias após a entidade demitir Emily Lima, que havia substituído justamente a Vadão.

Emily foi demitida na sexta-feira após duas derrotas em amistosos com a Austrália, fora de casa. A CBF não revelou detalhes sobre a demissão, que foi muito criticada por torcedores nas redes sociais. Antes de perder o emprego, a treinadora havia liderado o Brasil na conquista do Torneio Internacional de Manaus, em dezembro, ao vencer a Itália na decisão, e deixou a seleção feminina após 13 jogos – foram sete vitórias, um empate e cinco derrotas, resultando em um aproveitamento de 56,4%.

De volta ao cargo, Vadão terá como principais tarefas classificar e preparar a equipe nacional para a próxima Copa do Mundo, em 2019, na França, e iniciar a formação do time olímpico para os Jogos de Tóquio-2020.

Demitida na última sexta-feira, Emily Lima caiu após derrotas por 3 a 2 e por 2 a 1 para as australianas em amistosos realizados na casa das adversárias. Antes disso, o Brasil foi goleado pela mesma Austrália, por 6 a 1, em junho deste ano, no Torneio das Nações, nos Estados Unidos. Lá também perdeu para a seleção da casa e empatou com o Japão. Antes disso, em amistoso disputado em abril, venceu a Bolívia.

(Com Estadão Conteúdo)